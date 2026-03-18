ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えました。アニバーサリー・イヤーの開幕を記念して、2026年3月18日（水）にエリアの入口「スーパースター・プラザ」にて「5周年アニバーサリー・セレモニー」が開催されました。今回は、スペシャルゲストとして大人気グループ「なにわ男子」が登壇した、熱気あふれるセレモニーの様