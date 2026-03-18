なにわ男子がお祝い！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年アニバーサリー・セレモニー レポート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えました。

アニバーサリー・イヤーの開幕を記念して、2026年3月18日（水）にエリアの入口「スーパースター・プラザ」にて「5周年アニバーサリー・セレモニー」が開催されました。

今回は、スペシャルゲストとして大人気グループ「なにわ男子」が登壇した、熱気あふれるセレモニーの様子をレポートします☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年アニバーサリー・セレモニー レポート

開催日：2026年3月18日(水)

セレモニーは、なにわ男子の皆さんが『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を大満喫しているパーク体験映像の上映からスタートしました。

映像が終わると、「土管を抜けて登場するシーン」の特別な映像とともに、なにわ男子のメンバーがサプライズ登場！

マリオ、

ルイージ、

ピーチ姫、

キノピオ、

そしてヨッシーといったパークの仲間たちも大集合し、会場は一気に華やかな祝祭感に包まれました。

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』愛があふれるトークセッション

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が大好きな、なにわ男子の皆さん。

MCとのトークセッションでは、これまでにエリアを体験した際の熱い感想や、大好きなスポット、思い出の数々をたっぷりと語ってくれました。

セレモニーに先駆け、メンバーたちは5周年を迎えたエリアを一足先に体験しました。

西畑大吾さんは、道枝駿佑さんと共に『そろえろ！ ドッスン・フリップパネル』のキーチャレンジに挑戦。

「楽しすぎて超興奮しました！2人で声を掛け合い、力を合わせてチャレンジする様子はまさに『一致団結』。夢中でやっていました」と、熱狂した様子を振り返りました。

大西流星さんも、「この場所に来ると、マリオのゲームの世界の中に飛び込んだかのようなワクワク感があります」と語り、プレイする人だけでなく周囲で応援する人も一緒になって楽しめるのが、今年のテーマである「一致団結」にぴったりだと太鼓判を押しました。

なにわ男子もデビュー5周年！大橋和也さんは大好きなヨッシーに大興奮

今年、スーパー・ニンテンドー・ワールドが5周年を迎えるのと同様に、なにわ男子もデビュー5周年という節目を迎えます。

リーダーの大橋和也さんは、「なにわ男子も5周年なので、同じ年齢の場所で全員揃ってこの場に立てることが本当に嬉しいです！」と笑顔で語りました。

また、大のヨッシー好きとして知られる大橋さんは、「さっきヨッシーが励ましてくれて、緊張がほぐれました。最高な時間です！」と、自身のメンバーカラーと同じ「緑」のヨッシーとの対面に大興奮していました。

さらに藤原丈一郎さんは、エリア内に隠された「スーパースター」を見つけるとシールがもらえる特典などにも触れ、「一度だけでなく何度も来て、色々な発見を楽しんでほしい」と通な楽しみ方をアピールしました。

「僕の青春が集まった場所」長尾謙杜さんと高橋恭平さんが語るUSJの思い出

パークへの愛が深いメンバーたちからは、個人的な思い出も語られました。

長尾謙杜さんは、「小さい頃から何十回、何百回と通っていて、僕の青春が集まった場所です。日本が世界に誇るこのワールドが5周年を迎え、僕たちも5周年。一緒に成長していけたら」と感慨深げにコメント。

高橋恭平さんも、「土管の前で友達と10分くらい写真を撮ったりしました（笑）。あのアトラクションだけじゃない、土管をくぐった先の圧倒的な世界観が本当に楽しいです」と、没入感のあるパークの魅力を語りました。

みんなで“一致団結”！コンフェッティが舞う華やかな開幕宣言

トークの後は、5周年のテーマである「We are all STARS！」のもと、参加者が“一致団結”する特別なモーメントへ。

ステージに用意された「アニバーサリーボックス」の開封に続き、「“We are all stars” 無敵の1年、スタート！」という元気いっぱいの掛け声とともにコンフェッティ（紙吹雪）が舞い上がりました。

みんなで一致団結してバルーンを割るという、大興奮の演出とともにメインショットの撮影が行われました。

なにわ男子の皆さんとマリオたち、そして会場が一体となって『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の“無敵の5周年”のスタートを華やかにお祝いしました。

特別な1年をさらに盛り上げてくれる、ワクワクと熱気に満ちた最高のセレモニー。

みんなで“一致団結”して思いっきり遊び尽くせる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年アニバーサリー・イヤーがいよいよ開幕です☆

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