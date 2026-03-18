「くりこしおかず」って何…？ 2人分でも4人分でも、つくる時間や手間は変わらない料理があります。ならば、はじめはたっぷりつくって、そのままおいしく。別の日は味つけを変えて食べる！ それが、上田淳子さんが新提案する「くりこしおかず」です。手間と材料は最小限！しかも「これがあのおかず？」と驚くような新鮮な味わいに変化するので、食べ飽きず、毎回のごはんづくりもラクに楽しくなりますよ。『きょうの料理』で連載