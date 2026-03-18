“つくりおき以上”の新提案！ 上田淳子さんの「くりこしおかず」アイデアを公開

「くりこしおかず」って何…？

2人分でも4人分でも、つくる時間や手間は変わらない料理があります。

ならば、はじめはたっぷりつくって、そのままおいしく。別の日は味つけを変えて食べる！ それが、上田淳子さんが新提案する「くりこしおかず」です。



手間と材料は最小限！しかも「これがあのおかず？」と驚くような新鮮な味わいに変化するので、食べ飽きず、毎回のごはんづくりもラクに楽しくなりますよ。





どんどんおいしくなる くりこしおかず

『きょうの料理』で連載をしていたこの「くりこしおかず」のレシピ全77品が、この度一冊の本になりました。今回はその刊行を記念して、「牛ごぼう」とそのくりこしアレンジをご紹介します。※『きょうの料理2026年4月号』より再構成しています。まずつくるのはコレ！牛ごぼう

牛ごぼう

濃いめの甘辛味もよいですが、あえてうす味にして、素材の味を感じる仕上がりに。柔らかい新ごぼうが出回る時季に、ぜひつくってほしい一品です。

たっぷりの量を使うごぼうは、牛肉となじむように、できるだけ薄切りにして。煮る時間も短くすみますよ。

材料（つくりやすい分量）

牛こま切れ肉…300g

新ごぼう…2～3本（300g）

A （しょうゆ・みりん…各小さじ1と1/2）

B （みりん…大さじ3 しょうゆ…大さじ1と1/2）

●サラダ油



◎1220kcal（全量） ◎塩分5.5g（全量） ◎20分＊

＊ごぼうを水にさらす時間は除く

1 新ごぼうはたわしなどでよく洗い、太い部分は縦半分に切ってから、斜め薄切りにする。ボウルに入れ、3分間ほど水にさらして水けをきる。牛肉は大きければ食べやすく切り、Aをからめておく。

2 鍋にサラダ油大さじ1を中火で熱し、ごぼうを入れる。全体を混ぜ、弱めの中火にしてごぼうに火が通るまで5～6分間炒める。

3 2にBと水カップ1/2を加え、煮立ったら時々混ぜながら3分間ほど煮る。ごぼうの上に牛肉を広げてふたをし、1分30秒間ほど煮たらふたを取り、全体を混ぜる。強めの中火にし、肉に火が通り、煮汁が適度に煮詰まるまでさらに1分間ほど混ぜながら煮る。



ごぼうに火を通してから牛肉を加えると、肉が堅くならない。

保存

冷蔵庫で4日間程度

まずはそのまま！ あっさりした味わいなので、飽きずにたくさん食べられます。

＼次は「牛ごぼう」をくりこしアレンジ！／牛ごぼうのプルコギ風

牛ごぼうのプルコギ風

かさ増し野菜をごま油でサッと炒めて、コクと香ばしさをプラス。

にんにく風味の甘辛味で、ご飯がすすむおかずです。

加える野菜は、火の通りが早いものなら何でもOK。

好みの野菜でつくってください。

材料（2人分）

牛ごぼう…1/3量（約200g）

もやし…100g

にら…50g

A （しょうゆ…大さじ1 砂糖…大さじ1/2 にんにく（すりおろす）…小さじ1/2）

白ごま…小さじ2

●ごま油



◎310kcal ◎塩分2.2g ◎10分

1 にらは5㎝長さに切る。



すぐに火が通るもやしやにらで手早く。加える野菜は生でも食べられるたまねぎやにんじんもおすすめ。

2 フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、もやしとにらを入れてサッと炒める。しんなりしてきたら牛ごぼうを加えて炒める。

3 Aを加え、全体を混ぜる。調味料が全体にからむまで軽く炒め煮にして、器に盛る。仕上げに白ごまをふる。

「牛ごぼう」がハッシュドビーフにも？！

簡単ハッシュドビーフ

単行本『くりこしおかず』では、「牛ごぼう」を本格的な味わいの「簡単ハッシュドビーフ」にくりこすレシピもご紹介しています。

上田淳子（うえだ・じゅんこ）

料理研究家。神戸生まれ。辻学園調理技術専門学校（現 辻学園調理・製菓専門学校）卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、シャルキュトリー（ハム・ソーセージ専門店）などで料理修業を積む。帰国後、料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説が人気。レシピだけでなく、日々のごはんづくりを楽にするアイデアも発信している。著書多数。2024年フランス農事功労章シュヴァリエ受章。