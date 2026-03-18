チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日に行われ、スポルティング（ポルトガル）とボデ／グリムト（ノルウェー）が対戦した。リーグフェーズでは5勝1分2敗の勝ち点「16」という成績を収め、レアル・マドリード（スペイン）、インテル（イタリア）、パリ・サンジェルマン（フランス）らを抑えて7位に入ったスポルティング。ラウンド16では、今季がCL初出場ながら、快進撃を続ける