１６日、撮影に応じるファム・ミン・チン氏（中央）と王毅（左から３人目）、王小洪（同２人目）、董軍（左端）各氏ら。（ハノイ＝新華社記者／胡佳麗）【新華社ハノイ3月17日】中越外交・国防・公安「3プラス3」戦略対話メカニズム第1回閣僚会合出席のために訪越した中国の王毅（おう・き）外交部長、王小洪（おう・しょうこう）公安部長、董軍（とう・ぐん）国防部長は16日、ハノイで同国のファム・ミン・チン首相と会談した。