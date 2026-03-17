シャオミは、最新Androidスマートフォン「POCO X8 Pro Max」を発売した。価格は12GB＋256GBモデルが7万9980円、12GB＋512GBモデルが8万9980円。 本稿では、POCO X8 Pro Maxのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 POCO X8 Pro Maxの大きさは約162.9×77.9×8.2mm、重さは218g。 ディスプレイは、約6.83インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最