Image: Melinda Nagy / Shutterstock.com 冬なのに、真夏以上の暑さってどうなの。去る2月26日、テキサス州南部のメキシコ国境に近いファルコン･ダムで、41.1℃という驚異的な暑さが観測されました。正式に認定されれば、アメリカの冬（12〜2月）における観測史上最高気温になります。記録を塗り替える猛暑これまで、アメリカにおける冬の過去最高気温は、1902年2月26日にテキサス州リオグラ