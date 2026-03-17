こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した矮小銀河「NGC 178」。くじら座の方向、約6700万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した矮小銀河「NGC 178」（Credit: ESA/Hubble & NASA）】ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、直径約4万光年という小さなサイズであるにもかかわらず、内部では平均して約2年で太陽1個分の質量を消費するほどの星形成活動が起きています。このことから、NGC 178は「スターバース