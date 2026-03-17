土地取引の目安となる地価公示の結果が発表されました。山口県内の平均変動率は住宅地が5年連続、商業地では3年連続の上昇となっています。ことし1月1日時点の県内の地価の平均変動率は低金利環境の継続や企業業績の改善などを背景に資金が不動産に流れやすい状況が続き住宅地はプラス0.7％で5年連続、商業地ではプラス0.8％で3年連続の上昇となりました。商業地の変動率1位は4年連続で周南市御幸通り2丁目15番のプラス4.8％。JR徳