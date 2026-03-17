土地取引の目安となる今年の「公示地価」が発表され、全国平均は5年連続で上昇しました。このうち「住宅地の上昇率」では長野県白馬村が「33パーセント」と全国トップ。そこには、外国人に人気が高いインバウンド需要がありました。宮粼佳奈記者「私がいるのは住宅地の上昇率で全国1位となったエリアです。ペンションやまだ開発されていない土地がみられます」地価は今年1月1日時点の、1平方メートル当たりの土