ファツィオは、おしゃれで機能も充実したスマートモデル！ ヤマハ・ファツィオ｜Yamaha Fazzio ヤマハ「ファツィオ」のコンセプトは“Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear”。この言葉が示す通り、ファツィオは日常に自然と溶け込むシンプルさと、所有する喜びを感じさせるデザイン性を両立している。従来、ヤマハの125ccスクーターといえばスポーティなキャラクターが主流だったが