TikTokで今話題の歌謡グループ「モナキ」はご存じか。中毒性のあるメロディーと振り付けがウケて、デビュー前にもかかわらず“人が集まりすぎてミニライブが中止”になるという、今一番バズっているアーティストなのだ。【もっと読む】カッコええはいらん…大人の価値観のアイドルを生んだ純烈・酒井一圭のプロデューサー気質2023年10月に純烈のリーダー・酒井一圭（50）が「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディシ