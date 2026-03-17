「オープン戦、ロッテ−阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の先発才木は５回２安打１失点。ポランコに一発を浴びたが、初回から最速１５４キロを連発するなど開幕に向け順調な調整ぶりを示した。初回は先頭の高部に対し、２球連続でこの日最速の１５４キロ直球を投じた。２球で追い込むと、４球目に低めのフォークで空振り三振。１死一塁は西川のバットも空を斬らせ、初回２三振で立ち上がった。だが、二回。