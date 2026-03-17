マッチングアプリを通じて知り合った人物から暗号資産投資を持ち掛けられ、防府市に住む20代の会社員の男性が暗号資産125万円相当をだましとられるSNS型ロマンス詐欺事件が発生しました。防府警察署の発表によりますと、去年10月下旬ごろ防府市に住む20代の男性がマッチングアプリを通じて知り合った人物とやり取りしていたところ「私の親はアナリストで、あなたが収入に困っているなら、力になれる」、「100％儲かる」などと暗号