新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で販売開始！価格は94,800円からZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは17日、Nubiaが展開する「REDMAGIC」ブランドにおける最新ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Air（型番：NX799J）」の先行予約販売を日本市場にて2026年3月24日（火）12時に開始するとお知らせしています。公式Webサイト（ https://jp.redmagic.gg/ ）