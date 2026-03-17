新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で3⽉24⽇12時より先行予約販売、4月3日12時より正式販売！価格は9万4800円〜。7千円割引も
|新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で販売開始！価格は94,800円から
ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは17日、Nubiaが展開する「REDMAGIC」ブランドにおける最新ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Air（型番：NX799J）」の先行予約販売を日本市場にて2026年3月24日（火）12時に開始するとお知らせしています。
販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）や内蔵ストレージ、本体色によって複数のモデルがあり、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webストアでの価格では12GB RAM＋256GBストレージが94,800円、16GB RAM＋512GBストレージが114,800円となっています。なお、本体色はどちらのモデルもPrism（ホワイト）およびPhantom（ブラック）の2色が販売されます。
また先⾏販売期間中は先行割引として各モデルともに6,000円が割り引かれるほか、先行予約販売が開始される3月24日11：59までの期間中に公式Webサイトにてメール登録した場合にもれなく1,000円OFFクーポンがプレゼントされるため、合わせて7,000円OFFとなり、12GB RAM＋256GBストレージが87,800円、16GB RAM＋512GBストレージが107,800円となります。
その他、販路は公式Webストア以外にも正式販売では大手ECサイト「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）でも行われる予定で、Amazon.co.jpでは2026年4月中旬より販売予定となっており、さらに他の量販店やECサイトでの展開は準備中で、ビックカメラおよびヤマダデンキ、ヨドバシカメラ（それぞれECサイトおよび一部店舗のみの取り扱いになる見込み）にて展開予定となっていますが、詳細については決まり次第後日案内するとしています。
研ぎ澄まされた薄型ボディに、— REDMAGIC Japan｜レッドマジック【日本公式】 (@REDMAGIC_JP) March 17, 2026
勝つためのスペックを全乗せ。
REDMAGIC最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」
ついに日本上陸！
📅3月24日（火）先行予約販売開始！
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▼詳しくはこちらhttps://t.co/SemQlzQGKP#REDMAGIC #REDMAGIC11Air… pic.twitter.com/DLD1xyWz4E
REDMAGIC 11 AirはREDMAGICブランドにおけるゲーミングスマホでは初のAirを冠した薄型軽量モデルとなった前機種「REDMAGIC 10 Air」の後継機種で、SoCにSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、引き続いて最大2万4000RPMで回転する超高速ファンや広大な面積を持つベイパーチャンバー、そして熱伝導率に優れたグラフェン素材を組み合わせた「REDMAGIC ICE Cooling System」によって高く安定した性能を備え、フロントカメラはアンダーディスプレイカメラ、リアカメラの出っ張りもないすっきりとしたフルフラットデザインとなっており、普段使いにも適したモデルになっています。
主な仕様は約6.8インチFHD+（1216×2688ドット）OLED（有機EL）ディスプレイ（最大輝度1800nits、最大リフレッシュレート144Hz、最大タッチサンプリングレート2560Hz、2592Hz PWM＋DC調光、色域DCI-P3 100％、色精度△E＜1）やWi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、NFC、USB Type-C端子（USB 2.0）、7000mAhバッテリー、急速充電（最大80W）、画面内指紋認証、顔認証、生活防水・防塵（IP54）、ショルダートリガー（520Hz）、デュアルステレオスピーカー、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、Android 16／REDMAGIC OS 11など。メモリーはLPDDR5X Ultra、ストレージはUFS 4.1。サイズは約163.82×76.54×7.85mm、質量は約207g。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS（OmniVision製「OV16EQ」、1／2.77型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（OmniVision製「OV50E」、1／1.55型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.89、7P、OIS）
・約800万画素CMOS（OmniVision製「OV08F」、1／5.7型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、5P）
更新中
記事執筆：memn0ck
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