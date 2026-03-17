裏社会をリアルに描いた話題のコミックス「マトリと狂犬 ―路地裏の男達―」を実写ドラマ化した『マトリと狂犬』が、MBS/TBSドラマイズム枠にて放送中。西畑大吾、細田善彦、向井理など豪華キャストが集まり、麻薬という魔物と因縁を持つ男たちの欲望が交錯する、狂気のアクション・エンターテイメントが注目を集めています。その本作で、事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹役を演じる細田善彦さんにインタビュー。薬物