【東京マルイ再販情報：3月16日分】 東京マルイは、エアーショットガン「M3 スーパー90」を3月16日に再販した。価格は26,400円。 本商品は、米国のSWATをはじめ世界各国の軍や警察で採用されているショットガン「M3スーパー90」を、同社の1度のコッキングで3発同時発射可能な「エアーショットガン」として再現したもの。 フォアエンドを引いてコッキングするショ