東京マルイは、エアーショットガン「M3 スーパー90」を3月16日に再販した。価格は26,400円。

本商品は、米国のSWATをはじめ世界各国の軍や警察で採用されているショットガン「M3スーパー90」を、同社の1度のコッキングで3発同時発射可能な「エアーショットガン」として再現したもの。

フォアエンドを引いてコッキングするショットガン独特の操作や、トリガーを引きながらフォアエンドをコッキングすることで連続して発射できる機能などが再現。実銃が持つディテールや操作フィーリングを大切にトイガンに落とし込みながらも、エアソフトガンとしての実射性能とゲームユースでの使い勝手が追及されたモデルとなっている。

「M3 スーパー90」詳細

価格：26,400円 全長：1,040mm 銃身長：297mm×3本 重量：2,000g（空のショットシェルマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発（3発×10ショット）

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