陸上自衛隊山口駐屯地の新しい駐屯地司令に阿部俊文一等陸佐が就任し、着任式が行われました。山口駐屯地司令に着任したのは阿部俊文一等陸佐（51）です。着任式で阿部駐屯地司令はおよそ400人の隊員を巡閲した後「慣例や前例にとらわれることなく常に任務に直結しているかを問い続ける部隊でありたい」と訓示しました。阿部駐屯地司令は大阪府の出身で、防衛大学校を卒業後自衛隊に入隊。イラク復興支援群として派遣されたほか、