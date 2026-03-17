タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。「まず、終わった途端、そういう契約なんだろうね。終わった途端に映像を貸してもらえるみたいで。めちゃめちゃやるよ、負けた試合のこともその前の試合のこともやるけど。今、野球うんざりの人も、野球好きな人も一番見たくないコンテンツと思うんだ