【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が3月15日、自身のInstagramを更新。タイトスカート姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「破壊力すごい」話題のミニスカ美脚ショット◆瀬川陽菜乃、タイトミニスカから美脚スラリ瀬川は「＃ぽんふぁっしょん」とハッシュタグをつけ「うらしぶーー」「最近気づ