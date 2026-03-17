「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、タイトミニスカから美脚スラリ「破壊力すごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が3月15日、自身のInstagramを更新。タイトスカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「破壊力すごい」話題のミニスカ美脚ショット
瀬川は「＃ぽんふぁっしょん」とハッシュタグをつけ「うらしぶーー」「最近気づいたらドットしか着てないの悩み」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。白いニット帽とピンク色ドットのインナーに、黒のアウター、ミニタイトスカートを合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルを公開している。
この投稿に「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「可愛すぎる」「破壊力すごい」「憧れる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、現在放送中の「卒業編2026」にも参加している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「破壊力すごい」話題のミニスカ美脚ショット
◆瀬川陽菜乃、タイトミニスカから美脚スラリ
瀬川は「＃ぽんふぁっしょん」とハッシュタグをつけ「うらしぶーー」「最近気づいたらドットしか着てないの悩み」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。白いニット帽とピンク色ドットのインナーに、黒のアウター、ミニタイトスカートを合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルを公開している。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「可愛すぎる」「破壊力すごい」「憧れる」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、現在放送中の「卒業編2026」にも参加している。（modelpress編集部）
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