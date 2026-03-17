新生活が始まる春。毎年恒例の「無印良品週間」を楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。無印良品週間無印良品メンバーを対象に、全品(一部商品除く)が10%オフとなる「無印良品週間」が、3月20日からスタートします(ネットストアは3月31日 午前10:00まで)。期間中、店舗では「MUJI アプリ」の提示で10%オフ、ネットストアでの買い物も10%オフに!公式Xアカウント(@muji_net)が告知すると瞬く間に拡散され、大きな反響を呼