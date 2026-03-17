スマートフォンの普及に伴い、縦長画面に、1話あたり数分という短い尺で見る人を引き込む「縦型ショートドラマ（微短劇、以下「ショートドラマ」）」が、いま世界で存在感を高めている。調査会社MPA（Media Partners Asia）は、2030 年には世界のショートドラマ市場の年間収益が250億ドル（約4兆円）を超えると予測している。中国では、25年にショートドラマのユーザー規模が7億人に迫り、普及率は 59．7％に達した。主な収益源は