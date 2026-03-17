3月17日（火）の『ロンドンハーツ』では、「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」が放送される。この企画では、「もしも地球上に男7人＆女6人しかいなければ、あなたは誰と結ばれたいか？」の究極の選択を迫られ、結ばれたい相手をガチ指名。見事、相思相愛となったカップルから抜けていき、誰とも結ばれない“屈辱男”は、地球上で1人ぼっちになってしまうという恋愛サバイバルだ。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！