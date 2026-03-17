試合中も試合後も美脚、美脚東京ドームの関係者出口から出てきた途端、大歓声に包まれた女性５人組。一見、韓流アイドルにしか見えない彼女たちは、WBC韓国代表チームのチアリーダーたちだ。今大会で、韓国は実に17年ぶりに決勝ラウンド進出を決めた。東京ドームには熱狂的な応援で知られる韓国人ファンが詰めかけ、大いに盛り上げた。特に３月８日に行われた韓国（１勝１敗）vs.台湾戦（１勝２敗）は、両チームにとって１次リーグ