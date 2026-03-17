「負傷者は発生していない」アラブ首長国連邦ドバイの政府公式アカウントは、ドバイ国際空港の燃料タンクが、ドローンによる攻撃を受けたと投稿しました。SNSなどでは、各メディアや海外ジャーナリストが中心に激しく炎上する同空港の様子を投稿しています。【動画】えっ…これが燃料タンクが“大爆発”するドバイ国際空港の様子です公式アカウントによると今回のドローン攻撃による負傷者は発生していないとのことですが、日