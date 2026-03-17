敗退のベネズエラ戦野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。相手選手が放ったファウルボールが日本のベンチを襲い、大谷翔平投手（ドジャース）らが避けるシーンも。この場面が批判的に切り抜かれてSNS上に拡散され、ファンが警鐘を鳴らしている。8回の守備。日本ベンチに、打者サルバドール・ペレスのファウルボールが