◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)アメリカは準決勝でドミニカ共和国との激闘を制して、3大会連続で決勝に進出。先発のポール・スキーンズ投手(パイレーツ)が仲間のブルペン陣やWBC出場の決断について語りました。相手は5試合で51得点と圧倒的な攻撃力をみせるドミニカ共和国。昨季メジャー唯一の防御率1点台で「サイ・ヤング賞投手」に満票で選ばれたスキ