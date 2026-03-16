【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMETALが、6月17日にライブBlu-ray＆DVD『BABYMETAL - LIVE AT INTUIT DOME』をリリースする。 ■日本以外では初となるアリーナセンターステージでパフォーマンス 今作は2025年から2026年にかけて開催中のワールドツアーのなかから、SPECIAL ARENA SHOWと銘打って開催された、イギリス・O2アリーナ、メキシコ・ARENA CDMX、日本・