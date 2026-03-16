BABYMETAL、日本人アーティスト初となったロサンゼルス・Intuit Dome公演の映像作品化が決定

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BABYMETALが、6月17日にライブBlu-ray＆DVD『BABYMETAL - LIVE AT INTUIT DOME』をリリースする。

■日本以外では初となるアリーナセンターステージでパフォーマンス

今作は2025年から2026年にかけて開催中のワールドツアーのなかから、SPECIAL ARENA SHOWと銘打って開催された、イギリス・O2アリーナ、メキシコ・ARENA CDMX、日本・さいたまスーパーアリーナに並ぶアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Dome公演の模様をを収録。

同会場での日本人アーティスト史上初となる単独公演となったこの日のライブで、BABYMETALは日本以外では初となるアリーナセンターステージで、ダイナミックな演出を導入したパフォーマンスを披露。

最新アルバム『METAL FORTH』から「KxAxWxAxIxI」をアメリカ初披露した他、「My Queen（feat. Spiritbox）」ではSpiritboxのCourtney LaPlanteがサプライズゲストで登場。圧巻のステージを繰り広げた。ライブ映像作品にはその様子が余すところなく収録される。

この日は、ロサンゼルス・ドジャースがメジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズ優勝を果たした夜でもあり、地元・ロサンゼルスの熱狂ぶりも感じることができる。

なお、BABYMETALは3月29日に、レギュラーを務めるTOKYO FMのラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』のライブイベント『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』を開催。“メタトモ”であるマキシマム ザ ホルモン、新しい学校のリーダーズをゲストに迎え、スペシャルな一夜を届ける。

また、『BABYMETALのメタラジ！』の書籍化も決定。ゲストたちがオススメするメタル楽曲の紹介に加え、プロデューサー・KOBAMETALによる番組コンセプトに迫るインタビューなど、充実の内容となっている。発売日は3月31日。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BABYMETAL - LIVE AT INTUIT DOME』

■書籍情報

202603.29 ON SALE

『BABYMETALのメタラジ！』

■【画像】BABYMETALのアーティスト写真

■関連リンク

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com