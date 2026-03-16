アメリカ代表（c）SANKEI ＜3月15日(日本時間16日)2026WORLDBASEBALLCLASSIC 準決勝ドミニカ共和国―アメリカ＠ローンデポ・パーク＞ MLBスター軍団同士の対決は、アメリカに軍配が上がった。事実上の決勝戦と言われた強豪国同士の一戦は、アメリカが2－1でドミニカ共和国を下し、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。 1点を先制されたが2本のソロアーチで逆転し、6投