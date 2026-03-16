タンスのゲンは3月13日に、身体をしっかりと支える線径2.3mmの極太ポケットコイルを採用した、「スーパーハード ポケットコイルマットレス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。ラインアップは、一体型タイプと三つ折りタイプの2種類を用意している。どちらのタイプも、カラーはブラック、ホワイトの2色。●体格の大きい人も沈まない「スーパーハード ポケットコイルマットレス」は、