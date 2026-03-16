東京市場まとめ 1.概況 日経平均は191円安の53,627円と続落して寄付きました。米国・イスラエルによるイランへの攻撃が長期化する懸念から、NY原油が再び100ドルを超えたことでリスク回避の売りが優勢となりました。その後、上昇に転じる場面もありましたが、前場は売り基調で推移し、午前の取引は681円安の53,138円で終えました。後場は下げ渋る展開となりました。下値での押し目買いが指数を支えましたが、最終的に日経平均は6