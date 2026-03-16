《先日、1年ぶりに二馬力を訪ねました。》13日、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズなどで知られる庵野秀明が代表取締役社長を務めるアニメ制作会社『カラー』が公式Xを更新。庵野と日本を代表するアニメーター・宮崎駿（85）とのツーショット写真とともに、上記のコメントを投稿した。久しぶりに公開された宮崎の近影にXでは、《ヒゲないと痩せて見えるいつまでも描いて欲しい》ヒゲを剃った宮崎の姿に一部からは心配の声もあ