タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新し、ファミリーレストランの後にマクドナルドへはしごしたことを明かした。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「私が太る理由」というタイトルでブログを更新し「今夜はロイヤルホストへ！」と家族でファミリーレストランを訪れたことを報告。「ケールサラダ、ハンバーグ、十穀米、デザートです」と堪能したメニューを写真とともに紹介した