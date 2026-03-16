セブン-イレブンの商品そっくりなぬいぐるみやポーチなどがゲット出来るHappy くじ『セブン-イレブン』が発売中。3月12日(木)、松村沙友理さんをゲストに迎え、発表会が開催されました。発表会の冒頭では、Happy くじ『セブン-イレブン』の開発担当である、株式会社セブン-イレブンジャパン商品本部 グロサリー商品開発部 雑貨・出版 チーフマーチャンダイザー笹川徹さん、エキスパート矢崎剛さん、株式会社サニーサイドアップ 山