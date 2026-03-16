【モデルプレス＝2026/03/16】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月14日に更新された。モデルでインフルエンサーの母親・寿リリカとの親子2ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】小学生姫ギャル「お人形さんみたい」ピンクヘアの母顔出し2ショット◆りりぴ、母親と2ショット披露投稿では「りりぴか親子」というコメントとともに、