“小学生姫ギャル”りりぴ、母顔出しダンス動画が話題「2人ともピンクヘアで姉妹かと」「お人形さんみたいに可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/16】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月14日に更新された。モデルでインフルエンサーの母親・寿リリカとの親子2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】小学生姫ギャル「お人形さんみたい」ピンクヘアの母顔出し2ショット
投稿では「りりぴか親子」というコメントとともに、母娘が仲良く踊る動画を公開。ピンク色のヘアカラーやリボン、洋服をまとい全身ピンクで統一したコーディネートで、息ぴったりのダンスを披露した。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいに可愛い」「2人ともピンクヘアで姉妹かと」「親子でピンクが似合うのは羨ましい」「可愛すぎる親子」「最高に輝いてる」「息ぴったりで流石親子」「最強の2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】小学生姫ギャル「お人形さんみたい」ピンクヘアの母顔出し2ショット
◆りりぴ、母親と2ショット披露
投稿では「りりぴか親子」というコメントとともに、母娘が仲良く踊る動画を公開。ピンク色のヘアカラーやリボン、洋服をまとい全身ピンクで統一したコーディネートで、息ぴったりのダンスを披露した。
◆りりぴの親子動画に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいに可愛い」「2人ともピンクヘアで姉妹かと」「親子でピンクが似合うのは羨ましい」「可愛すぎる親子」「最高に輝いてる」「息ぴったりで流石親子」「最強の2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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