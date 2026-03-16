大きな一歩を踏み出した。今冬にアヤックスに加入した冨安健洋が、現地３月14日に開催されたオランダリーグ第27節のスパルタ戦に先発。スターティングメンバーに名を連ねるのは、アーセナル時代の2024年５月以来。実に約２年ぶりだ。４−０で快勝したゲームで、背番号32は69分までプレー。チーム２点目に絡むプレーを見せるなど、まずまずのパフォーマンスだった。 長い期間、怪我に悩まされてきたが、ここに来て着々