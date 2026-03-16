アヤックス冨安健洋、決意の“７文字”をSNSで発信。２日前に約２年ぶりの先発出場
大きな一歩を踏み出した。
今冬にアヤックスに加入した冨安健洋が、現地３月14日に開催されたオランダリーグ第27節のスパルタ戦に先発。スターティングメンバーに名を連ねるのは、アーセナル時代の2024年５月以来。実に約２年ぶりだ。
４−０で快勝したゲームで、背番号32は69分までプレー。チーム２点目に絡むプレーを見せるなど、まずまずのパフォーマンスだった。
長い期間、怪我に悩まされてきたが、ここに来て着々と歩みを進めることができている。スパルタ戦から２日後、冨安は自身のインスタグラムを更新。エスコートキッズとピッチインする姿やプレー中の写真を公開し、「Thank you for your support!!」と感謝を綴る。
そして、日本語で決意の７文字。「もっとできる！」と。“完全復活”に向け、想いを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今冬にアヤックスに加入した冨安健洋が、現地３月14日に開催されたオランダリーグ第27節のスパルタ戦に先発。スターティングメンバーに名を連ねるのは、アーセナル時代の2024年５月以来。実に約２年ぶりだ。
４−０で快勝したゲームで、背番号32は69分までプレー。チーム２点目に絡むプレーを見せるなど、まずまずのパフォーマンスだった。
長い期間、怪我に悩まされてきたが、ここに来て着々と歩みを進めることができている。スパルタ戦から２日後、冨安は自身のインスタグラムを更新。エスコートキッズとピッチインする姿やプレー中の写真を公開し、「Thank you for your support!!」と感謝を綴る。
そして、日本語で決意の７文字。「もっとできる！」と。“完全復活”に向け、想いを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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