マイナビは3月13日、「2026年2月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2026年2月1日〜2月28日、同社が運営する「マイナビバイト」に掲載された求人広告データを集計した。○2026年2月の平均時給は1,298円、4カ月連続で減少2026年2月の平均時給は1,298円となり、前月から12円減少した。2025年10月に過去最高額を更新して以降、4カ月連続で減少が続いている。職種(大分類)別では、政府・与党で進むとされる「食