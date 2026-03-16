時価約5000万円相当の希少なポケモンカード3枚を偽の札束でだまし取ったとして、男3人が逮捕された。男らは2024年、東京・千代田区内のホテルで、紙袋から札束を取り出し「現金5000万円を用意した」と見せかけて被害男性を信用させ、カードを入手した。しかし、被害男性が確認したところ、束の一番上以外はすべてただの紙切れだったという。3枚で時価約5000万円相当のポケカを詐取11日、東京・千代田区の丸の内警察署で撮影された