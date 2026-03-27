「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で痛烈な右前打を放った。開幕戦の安打は４年連続だ。右腕・ギャレンとの対戦。初球のインサイドを懸命によけるとスタンドがざわついた。２球目のインサイドも見送ったがストライクをコールされた。カウント１−１からの３球目、内角直球に詰まってしまいファウル。思わず左手がしびれた