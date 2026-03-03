『ポケモン』のサイコロポケモンバトルゲーム「プラコロ」が7月に発売されることが発表された。1997年にバンダイより発売された対戦ホビー「プラコロ」のリニューアル商品となり、29年の時を経て進化したものになっている。【動画】懐かしい！『ポケモン』29年前のゲーム『プラコロ』紹介映像『プラコロ』は、サイコロ型のポケモンを振って相手のポケモンと戦うゲーム。ポケモンの形をしたサイコロ“キャラコロ”と、ワザを使