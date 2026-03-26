トランプ米大統領との首脳会談で「同盟強化」を確認した日本。しかし、いくら外交の場で連携を深めようとしても、足元の国内では深刻な“異常事態”が起きています。それは、国を守るはずの「自衛官の不足」と、装備品を支える「防衛産業からの企業撤退」です。いくら防衛費を増額しても、戦う人も、武器を作る企業も集まらない……。日本の防衛の“脆すぎる土台”のリアルとは？ 防衛省シンクタンクの第一人者・高橋杉雄氏の著書