愛犬とドライブをしていた飼い主さん。運転していると、後部座席に乗っていた柴犬さんが…。悶絶必至、反則級のあざとい行動が話題になっているのです。 キュンとせずにはいられないその光景は記事執筆時点で22万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：車の運転をしていたら、後部座席にいた犬が…まるで恋人のような『あざとすぎる行動』】 運転していると、後ろから犬が… Xアカ