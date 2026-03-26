Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）の公式会見が２６日に行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが記者に激怒して退出させる騒動が勃発した。まさかの事態を欧米各国メディアが一斉に速報。米紙「ニューヨークタイムズ」は「フェルスタッペンは木曜日、日本で行われた記者会見で、昨年のアブダビＧＰで出された質問を巡って記者が退席するまで、会見の開始を拒否した」と伝え、緊迫の一部始終をリポートした。